Група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій проти рф

12:18 06 червня Київ, Україна

Дорожню карту індивідуальних санкцій проти росії створила міжнародна робоча група Єрмака-Макфола.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Завдання індивідуальних санкцій полягає у посиленні тиску на керівні еліти режиму, що призведе до припинення війни росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Запропоновано такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, вищі чиновники, ключовий менеджмент компаній, включаючи іноземців, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.



Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних та 3 тисяч юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.



У ОП вважають, що особливу увагу слід приділити тим олігархам, які змогли уникнути санкцій у більшості або у всіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник Норильського нікелю та інших великих активів, Андрій Бокарєв, співвласник Трансмашхолдингу та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній Трансойл, Трансмашхолдінг тощо.

“Ключовими санкційними механізмами мають стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях. Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, потрібно ретельно відслідковувати та припиняти будь-які спроби вищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів та членів політичних партій передати майно членам своїх сімей або довіреним особам, а будь-яка допомога у передачі або отриманні таких активів має бути підставою для накладання санкцій, вважають у ОП.



Дана Дорожня карта, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола – План дій щодо посилення санкцій та Дорожня карта енергетичних санкцій – передана всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень.