Грозєв назвав головну причину зриву операції із захоплення "вагнерівців"

13:01 24 листопад Київ, Україна

Головною причиною зриву операції із захоплення "вагнерівців", яку проводили українські спеціальні служби, слід вважати рішення про перенесення реалізації її фінального етапу на п'ять днів.

Про це розповів журналіст-розслідувач англійського видання Bellingcat, який нещодавно опублікував матеріали з операції, Христо Грозєв.



На думку журналіста, під час проведення подібних спецоперацій дії їхніх учасників мають бути скоординовані та працювати як годинниковий механізм, а можливе відхилення від попередніх сценаріїв має бути відомо заздалегідь.



«У момент, коли з якоїсь причини – легітимної чи нелегітимної, це не нам судити, приймається рішення внести таку зміну, а саме, п'ятиденне проживання цих злочинців на території держави, яка була на той момент дуже «параноїдально» налаштована не лише стосовно Заходу, а й Сходу», – підкреслив журналіст.



Також Христо Грозєв додав, що, на його думку, якщо до перенесення операції із захоплення «вагнерівців» ризик її зриву становив близько 20%, то після відповідного рішення він збільшився до 95%.



Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider говориться, що передбачувана запланована операція української розвідки щодо затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс Президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв'ю тодішній голова Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив інформацію журналістів.



Бурба також розповів, що найбільш імовірною причиною провалу спецоперації із захоплення "вагнерівців" є наявність "крота" серед високого керівництва України.