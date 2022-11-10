Громов прокоментував "вихід" окупантів із Херсонщини

Сили оборони України не можуть поки що ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Про це заявив на брифінгу 10 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Він зазначив, що на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи забезпечення противника, порушили його систему управління військами, "тим самим не залишивши ворогові іншого виходу, як скористатися втечею".
Він зазначив, що на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи забезпечення противника, порушили його систему управління військами, "тим самим не залишивши ворогові іншого виходу, як скористатися втечею".
Представник Генштабу нагадав, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських воїнів.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Україна не довіряє словам росії про виведення військ з Херсона.
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