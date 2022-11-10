Громов прокоментував "вихід" окупантів із Херсонщини

13:51 10 листопада Київ, Україна





Він зазначив, що на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи забезпечення противника, порушили його систему управління військами, "тим самим не залишивши ворогові іншого виходу, як скористатися втечею". Сили оборони України не можуть поки що ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона . Про це заявив на брифінгу 10 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.Він зазначив, що на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи забезпечення противника, порушили його систему управління військами, "тим самим не залишивши ворогові іншого виходу, як скористатися втечею".

"Однак на цей момент ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо проведення наступальної операції за своїм планом. Чекайте на офіційні повідомлення Генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ", - підкреслив Громов.



Представник Генштабу нагадав, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських воїнів.

"Так само як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона - це результат наших активних дій", - зазначив він.



За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Україна не довіряє словам росії про виведення військ з Херсона.

"Росіянам вірити не можна, ми в цьому багато разів переконувалися. Мистецтво війни, зокрема, охоплює і мистецтво обдурити супротивника. З іншого боку, з точки зору пропаганди, це показовий кейс, він зроблений у російських традиціях... всі бачили, як ця театралізована дія відбувається. Так, це сигнали, які рф подає в процесі війни своїм споживачам інформації та назовні. Але ми нагадуємо ще раз, що словам росії не довіряємо", - заявила заступниця глави Міноборони на брифінгу.