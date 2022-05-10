Гриценко про репутацію президента і шанси "Слуги народу"

06:30 08 грудня Київ, Україна

"Іміджевими втратами для Зеленського" назвав Анатолій Гриценко програш ахметовського кандидата на виборах в мери Кривого Рогу. "Слуга народу" втрачає репутацію в очах виборців і ризикує втратити місце в парламенті.



Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав Анатолій Гриценко.

"У своєму рідному Кривому Розі Зеленський поставив на карту все. Він туди не раз приїжджав, агітував, фотографувався на тлі реклами кандидата, транслював відеозвернення... Відкрито пішов на союз з Ахметовим/Новинським, вони відправили свого топ-менеджера кандидатом від Зеленського. Після першого туру знайшли "аргументи" для переможця Вілкула-старшого, щоб той "добровільно" знявся з виборів. У підсумку, незважаючи на всі ці ігрища з явними іміджевими втратами для Зеленського - він Кривий Ріг програв. Як програв і всі інші великі міста країни", - зазначив Гриценко.

Політик вважає, що в наступному парламенті партії "Слуга народу" не буде.



"Адже насправді в Зеленському його виборці бачили Голобородька. За півтора року побачили: він просто Зеленський", - пояснив Гриценко.