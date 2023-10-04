Греція пропонує альтернативний маршрут для українського зерна через Егейське море

16:48 04 жовтня Київ, Україна

Греція пропонує використовувати свої порти в Егейському морі як альтернативний маршрут для експорту українського зерна з огляду на блокаду Чорного моря.



Про цю ініціативу повідомляє видання Kathimerini.



Уряд Греції вже провів обговорення своєї пропозиції з партнерами в Європейському Союзі та іншими країнами, включно з Великою Британією. Ідея полягає у перевантаженні частини українського зерна у грецьких портах Салоніки та Олександропулу з подальшою доставкою зерна морським шляхом.



Для здійснення цієї ідеї передбачається транспортування зерна залізницею через Румунію та Болгарію, а потім грецькими комерційними суднами.



Однак існує проблема у вигляді обмеженої пропускної спроможності залізничної інфраструктури на півночі Греції. Але у разі схвалення та реалізації цієї ініціативи це може стати стимулом для модернізації залізничних колій у цьому регіоні, особливо на лінії від Олександропулу до Орменіо, що межує з Болгарією.