Греція почала постачати в Україну броньовані машини піхоти БМП-1

16:08 19 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом. Греція почала постачати Україні військову допомогу для боротьби з російською агресією. Йдеться про броньовані машини піхоти БМП-1 Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Незабаром вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба.

Раніше Німеччина відправила Греції першу партію бойових машин піхоти Marder у рамках "кругового обміну". У той самий час радянські БМП-1, що є в Греції, передали Україні.



Наприкінці травня Німеччина уклала з Грецією домовленість, згідно з якою Україна отримає грецьку техніку радянського виробництва та отримає німецькі бронетранспортери.