Греція почала постачати в Україну броньовані машини піхоти БМП-1

Греція почала постачати Україні військову допомогу для боротьби з російською агресією. Йдеться про броньовані машини піхоти БМП-1.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом.
Раніше Німеччина відправила Греції першу партію бойових машин піхоти Marder у рамках "кругового обміну". У той самий час радянські БМП-1, що є в Греції, передали Україні.
Наприкінці травня Німеччина уклала з Грецією домовленість, згідно з якою Україна отримає грецьку техніку радянського виробництва та отримає німецькі бронетранспортери.
Наприкінці травня Німеччина уклала з Грецією домовленість, згідно з якою Україна отримає грецьку техніку радянського виробництва та отримає німецькі бронетранспортери.
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