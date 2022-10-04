Громадянам України "блокують" виїзд до країн Балтії - ЗМІ

13:49 04 жовтня Київ, Україна

Українці, які хочуть виїхати з території росії до європейських країн, змушені стояти в пішій черзі по кілька днів на російсько-латвійському кордоні.



Про це повідомляє балтійське видання Delfi.



У повідомленні йдеться, що для європейців та росіян біля кордону існує окрема черга. Вона йде досить швидко. Проте українців російські прикордонники пропускають дуже повільно - іноді лише кілька людей на день. Однак у черзі стоять сотні людей.



Громадяни України змушені проводити просто неба по кілька днів, перш ніж їх випустять з території росії.



Видання повідомляє, що автобусні перевізники довозять людей до кордону. Після цього інший автобус чекає їх з іншого боку. Проте перехід кордону розтягується на кілька днів.



У результаті люди сплять на картоні, на піддонах, на клейонках, у багатьох із собою немає навіть термоса.



Очевидці розповідають, що російські прикордонники практикували "колективне покарання": якщо хтось біля КПП заходив за лінію, яку не можна перетинати, черга зупинялася і чотири години не пропускали нікого.



За їхніми словами, ситуація трохи змінилася, коли волонтери почали ставити намети.



Видання додає, що потік біженців збільшився приблизно в 10 разів у порівнянні із серпнем. Зокрема, масовий виїзд із росії пов'язаний із нинішньою ситуацією в країні.