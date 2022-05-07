Кордону між Україною та Польщею не буде

"Між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відновлюючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відбивати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", – сказав президент Польщі.