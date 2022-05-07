Кордону між Україною та Польщею не буде
18:26 06 травня Київ, Україна
Спільна робота Польщі та України дозволить відбивати будь-яку небезпеку та загрозу.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда
у зверненні до своїх громадян у четвер, 5 травня.
"Між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відновлюючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відбивати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", – сказав президент Польщі.
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