Кордон України та Польщі потребує незалежного аудиту, - Найєм

17:13 27 жовтня Київ, Україна

Ситуація, що склалася на кордоні України з Польщею щодо вантажних перевезень, змушує провести повний та незалежний аудит роботи прикордонних пунктів пропуску вантажного транспорту.



Польща виправдовує зменшення кількості дозволів на вантажоперевезення українським водіям чергами на кордоні.



У свою чергу радник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм стверджує, що "на ринку перевезень склалася критична ситуація через гострий дефіцит дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень. Українські перевізники до кінця року потребують мінімум 34 тис. дозволів. Польська сторона може надати не більше ніж 7 тис."



У зв'язку з цим міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик проведуть наступну зустріч уже на пункті пропуску на польсько-українському кордоні.