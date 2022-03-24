Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на завтра

21:40 24 березня Київ, Україна

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня

⭕️ Київ, вокзал Дарниця: 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів; 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.



⭕️ Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ, 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.



⭕️Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп.



⭕️Краматорськ:

13:00 - №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 - №292/291 Краматорськ – Львів.



Додатковий рейс відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.



Актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.