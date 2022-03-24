Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на завтра

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня
⭕️ Київ, вокзал Дарниця: 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів; 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
⭕️ Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ, 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
⭕️Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп.
⭕️Краматорськ:
13:00 - №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 - №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
⭕️ Харків: 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ, 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
⭕️Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро – Чоп.
⭕️Краматорськ:
13:00 - №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 - №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
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