ДПСУ зафіксувала збільшення російських військових на території білорусі

12:34 22 червня Київ, Україна

Державна прикордонна служба України зафіксувала значне збільшення чисельності російських військових на території білорусі, про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко під час телемарафону.



За його словами, російські військові присутні на білоруській території, проте вони зараз більше зайняті тренуваннями та підготовкою.



Кількість присутніх військових на цей момент є відносно невеликою і тому не вказує на те, що росія має достатні сили в білорусі для повторного вторгнення в Україну з цього напрямку.



Демченко зазначив, що на початку поточного року та наприкінці минулого року кількість російських військових у білорусі становила близько 10-11 тисяч осіб.



Однак на цей момент вони зафіксували наявність близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Хоча кількість збільшилася трохи за останній час, приблизно на 500 осіб, оскільки раніше вони повідомляли про присутність близько однієї тисячі осіб.



Необхідно зазначити, що всі ці дані вимагають подальшого підтвердження та перевірки відповідними офіційними джерелами.