Держпослуги в Україні будуть переведені в електронну форму, - закон Зеленського

14:41 06 серпня Київ, Україна

До кінця осені в Україні держпослуги можна буде отримувати в електронній формі, відповідний закон був підписаний президентом сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба президента.



Відповідно до закону, держструктури зобов'язані надавати публічні послуги також і в електронній формі.



Закон вводить поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.



Крім того, вводиться принцип "мовчазної згоди", згідно з яким українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну інформацію.



Також в законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг. Вони будуть надаватися без втручання чиновника.



Передбачається і комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.



Документ набуває чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів повинен затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.