Держава-агресор створює провокаційні матеріали про підрив Каховської ГЕС

12:11 09 червня Київ, Україна

Держава-агресор запустив масштабну інформаційну кампанію для дискредитації України.



Російська кампанія спрямована на переклад відповідальності за підрив дамби Каховської ГЕС та дискредитацію президента Володимира Зеленського.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook повідомило про підготовку державою-агресором інформаційної кампанії.



Російське агентство соціального проектування веде новий етап кампанії, що включає провокаційні матеріали, що таврують українське військове командування та державних діячів.



Ворожі заголовки публікацій із прямими звинуваченнями президента України та військово-політичного керівництва супроводжуватимуться коментарями фейкових облікових записів для створення ілюзії живої дискусії.



Бюджет проекту оцінюється приблизно в $6 млн. і може бути збільшений..



Ця інформація, отримана українською розвідувальною спільнотою, свідчить про наростаючу інформаційну війну та стратегічний вплив, який росія намагається вплинути на громадську думку.