Державне бюро розслідувань допитає главу КСУ

За підозрою в причетності до діяльності злочинної організації, глава КСУ викликаний на допит в Державне бюро розслідувань.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними ДБР, розслідується низка кримінальних проваджень, в яких слідчим шляхом перевіряється глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький на вчинення злочинів у складі злочинної організації. Відзначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майна.
Нагадаємо, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі