Державне бюро розслідувань допитає главу КСУ

09:29 02 листопада Київ, Україна

За підозрою в причетності до діяльності злочинної організації, глава КСУ викликаний на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



За даними ДБР, розслідується низка кримінальних проваджень, в яких слідчим шляхом перевіряється глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький на вчинення злочинів у складі злочинної організації. Відзначається, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майна.



Нагадаємо, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.