Держави-члени ОДКБ не підтримують рф у війні проти України

16:31 27 квітня Київ, Україна

Великі втрати росії у війні проти України змушують москву шукати допомоги у країн - членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ)

Незважаючи на наполегливість рф, учасники ОДКБ не хочуть приймати рішення щодо проведення миротворчих операцій поза своїми країнами. У тому числі на території так званих "ДНР та ЛНР".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Все, на що поки що погодилися в ОДКБ, це можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території росії чи білорусі. Але лише в тому разі, якщо Україна нападе на ці території.



15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиліков заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що під час останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі у збройному конфлікті на території України не розглядалося.



Наразі всі країни-учасники ОДКБ (крім рф та білорусі) дотримуються нейтралітету у питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність "ДНР/ЛНР".

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія, Таджикистан. Створили її після розвалу СРСР на противагу НАТО.