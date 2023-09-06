Держсекретар США про цілі свого візиту до Києва: обговорення важливих питань
15:21 06 вересня Київ, Україна
Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про цілі свого візиту в Україну. Він планує провести переговори у Києві з керівництвом України з низки важливих питань. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті в середу, 6 вересня.
"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами і обговорити з ними контрнаступ, майбутні зусилля з надання допомоги та відновлення, а головне - зміцнити непохитну відданість США Україні", - підкреслив Блінкен.
У відповідь глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що насамперед Блінкен відвідав Берковецький цвинтар у Києві, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв.
"Держсекретар став першим із моїх закордонних колег, який розпочав свій день у Києві з вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому цвинтарі. Це символ поваги до всіх українських воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу та право на життя”, - наголосив Кулеба.
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