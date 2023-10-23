Держсекретар США: Ізраїль не прагне керувати Сектором Гази після війни
07:50 23 жовтня Київ, Україна
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не прагне керувати Сектором Гази після завершення війни. Цю інформацію повідомляє The Guardian, посилаючись на заяву Блінкена у неділю, 22 жовтня.
"Відновлення старого порядку речей неможливе, враховуючи здатність ХАМАС до повторення подібних атак. Водночас те, що я чув від ізраїльтян, свідчить про те, що вони не мають жодного наміру самостійно керувати Газою», - наголосив Блінкен.
Держсекретар також наголосив, що мешканці Ізраїлю не можуть залишатися у стані постійної загрози нових нападів.
"Тому зараз необхідно знайти рішення, яке виключить можливість ХАМАСу повторити подібні атаки. Однак це не означає, що Газа повернеться під ізраїльський контроль, чого Ізраїль не планує та не бажає", - доповнив держсекретар США.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі