Держсекретар США: Ізраїль не прагне керувати Сектором Гази після війни

07:50 23 жовтня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль не прагне керувати Сектором Гази після завершення війни. Цю інформацію повідомляє The Guardian, посилаючись на заяву Блінкена у неділю, 22 жовтня.

"Відновлення старого порядку речей неможливе, враховуючи здатність ХАМАС до повторення подібних атак. Водночас те, що я чув від ізраїльтян, свідчить про те, що вони не мають жодного наміру самостійно керувати Газою», - наголосив Блінкен.

Держсекретар також наголосив, що мешканці Ізраїлю не можуть залишатися у стані постійної загрози нових нападів.