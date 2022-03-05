Держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений у перемозі України над Росією

Наразі всі країни Європи та Сполучені Штати Америки із занепокоєнням стежать за подіями в Україні. Як заявив учора, 4 березня, у своєму інтерв'ю ВВС Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може виграти війну з Росією.
Блінкен зазначив, що немає можливості спрогнозувати, як довго триватиме війна.
Він визнав, що "вага російської армії, якщо вона до неї вкладе всі сили, набагато перевищує те, що здатна зібрати Україна", але наголосив на рішучості українського народу, яка свідчить про те, що "Москва не зможе підпорядкувати його своїй волі".
Він також висловив занепокоєння можливою ескалацією конфлікту.
Раніше у США заявили, що обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі є військовим злочином Росії.
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