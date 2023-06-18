Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна

08:31 18 червня Київ, Україна





Цей візит був узгоджений між президентом США, Джо Байденом та головою Китаю, Сі Цзіньпіном, ще в листопаді минулого року під час їхньої зустрічі на саміті G20 в Індонезії.. Спочатку планувалося, що Блінкен відвідає Китай у лютому, проте поїздку скасували після того, як над територією Сполучених Штатів було виявлено китайську повітряну кулю-шпигун.



Незважаючи на розбіжності й зростання географічного суперництва, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, Вашингтон наполягає на необхідності підтримувати комунікацію на високому рівні між США та Китаєм. Державний секретар США, Ентоні Блінкен, прибув до Пекіна з дводенним візитом, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років, за інформацією агентства Reuters.Цей візит був узгоджений між президентом США, Джо Байденом та головою Китаю, Сі Цзіньпіном, ще в листопаді минулого року під час їхньої зустрічі на саміті G20 в Індонезії.. Спочатку планувалося, що Блінкен відвідає Китай у лютому, проте поїздку скасували після того, як над територією Сполучених Штатів було виявлено китайську повітряну кулю-шпигун.Незважаючи на розбіжності й зростання географічного суперництва, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, Вашингтон наполягає на необхідності підтримувати комунікацію на високому рівні між США та Китаєм.

У зв'язку з цим однією з головних цілей візиту Блінкена є встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами з метою запобігти ескалації конкуренції між двома країнами до конфронтації чи збройного конфлікту.



Під час візиту держсекретар також планує обговорити питання, пов'язані з агресивною війною Росії проти України, включаючи так звані "мирні пропозиції" Пекіна та недопущення китайської військової підтримки російським силам.



Поки не було оголошено з ким із китайських керівників держсекретар планує зустрітися, але деякі ЗМІ, посилаючись на інформовані джерела, не відкидають можливості зустрічі Блінкена з Сі Цзіньпіном.



Не очікується, що поїздка Блінкена призведе до рішучого прориву у складних відносинах між США та Китаєм, проте сподіваються, що вона сприятиме активізації спілкування між високопосадовцями двох країн у всіх сферах.