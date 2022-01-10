Держсекретар США Ентоні Блінкен може вирушити в Україну в травні

Глава США Джо Байден має намір в травні відправити в Україну держсекретаря Ентоні Блінкена, що стане чітким сигналом підтримки української держави.
Про це в понеділок, 26 квітня, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело в керівництві України, близьке до узгодження майбутнього візиту глави американської дипломатії.
За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.
Також, як зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.
Раніше в Державному департаменті США заявили, що глибоко стурбовані планами Росії припинити прохід іноземних військових кораблів в низці районів Чорного моря і вважають це неспровокованою ескалацією.
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