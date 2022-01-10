Держсекретар США Ентоні Блінкен може вирушити в Україну в травні

10:19 27 квітень Київ, Україна

Глава США Джо Байден має намір в травні відправити в Україну держсекретаря Ентоні Блінкена, що стане чітким сигналом підтримки української держави.
  
Про це в понеділок, 26 квітня, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело в керівництві України, близьке до узгодження майбутнього візиту глави американської дипломатії.

За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.
"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться в повідомленні.
Також, як зазначає видання, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

Раніше в Державному департаменті США заявили, що глибоко стурбовані планами Росії припинити прохід іноземних військових кораблів в низці районів Чорного моря і вважають це неспровокованою ескалацією.