Пані посол ЄС назвала завдання України на шляху до ЄС

17:25 08 листопада Київ, Україна

Україна зробила величезний крок на шляху до членства в ЄС. Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Це історичне рішення стало можливим завдяки величезним зусиллям, які Україна доклала до проведення реформ останніми роками.
 
Однак для того, щоб Рада ЄС надала так званий переговорний мандат Європейської комісії, є ще кілька аспектів реформ, які Україна має завершити, сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Це дозвіл, рекомендований Раді, який відкриває Європейській Раді, а це всі 27 країн-членів, можливість розпочати переговори щодо вступу. Щодо наступних кроків: є ще кілька аспектів реформ, які необхідно завершити для того, щоб Рада надала так званий переговорний мандат Комісії”, - сказала дипломат.
Матернова пояснила, що ЄК зараз рекомендувала відкриття переговорів і для наступного кроку після цього є ще чотири аспекти реформ, які потрібно завершити:
  • це збільшення штату НАБУ,
  • внесення двох невеликих змін до закону про декларування майна,
  • ухвалення закону про лобіювання відповідно до стандартів ЄС,
  • виконання рекомендацій Венеціанської комісії з питань національних меншин.
"Ці чотири пункти мають бути завершені, і тоді ми отримаємо мандат на переговори за умови, що Рада відкриє переговори у грудні, і тоді процес може розпочатися. Урсула фон дер Ляєн сказала, що тільки якщо Україна завершить усі реформи, тоді можна буде переходити до наступного кроку. А Україна ще не завершила всіх реформ", - сказала вона.
Посол зазначила, що Україна здійснила величезну кількість реформ і залишилося доопрацювання речей, над якими вже працювали.
"Я переглянула пресконференцію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Комісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори, переговори про вступ з Україною і крапка. У цій пропозиції немає жодного "але". Відкриття переговорів – це відкриття переговорів, а потім один із двох переговорних мандатів перетворився на урядову конференцію, і після цього буде ще багато, багато і багато кроків. Але відкриття переговорів було рекомендовано", - наголосила Матернова.