Пані посол ЄС назвала завдання України на шляху до ЄС

17:25 08 листопада Київ, Україна

Однак для того, щоб Рада ЄС надала так званий переговорний мандат Європейської комісії, є ще кілька аспектів реформ, які Україна має завершити, сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Україна зробила величезний крок на шляху до членства в ЄС. Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу . Це історичне рішення стало можливим завдяки величезним зусиллям, які Україна доклала до проведення реформ останніми роками.Однак для того, щоб Рада ЄС надала так званий переговорний мандат Європейської комісії, є ще кілька аспектів реформ, які Україна має завершити, сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Це дозвіл, рекомендований Раді, який відкриває Європейській Раді, а це всі 27 країн-членів, можливість розпочати переговори щодо вступу. Щодо наступних кроків: є ще кілька аспектів реформ, які необхідно завершити для того, щоб Рада надала так званий переговорний мандат Комісії”, - сказала дипломат.

Матернова пояснила, що ЄК зараз рекомендувала відкриття переговорів і для наступного кроку після цього є ще чотири аспекти реформ, які потрібно завершити:

це збільшення штату НАБУ,

внесення двох невеликих змін до закону про декларування майна,

ухвалення закону про лобіювання відповідно до стандартів ЄС,

виконання рекомендацій Венеціанської комісії з питань національних меншин.

"Ці чотири пункти мають бути завершені, і тоді ми отримаємо мандат на переговори за умови, що Рада відкриє переговори у грудні, і тоді процес може розпочатися. Урсула фон дер Ляєн сказала, що тільки якщо Україна завершить усі реформи, тоді можна буде переходити до наступного кроку. А Україна ще не завершила всіх реформ", - сказала вона.

Посол зазначила, що Україна здійснила величезну кількість реформ і залишилося доопрацювання речей, над якими вже працювали.