Держкіно передали майно "4 каналу", яким володів оголошений у розшук депутат Ковальов

14:03 22 серпня Київ, Україна

Майно українського інформаційно-розважального "4 каналу", який належав підозрюваному в держзраді та пособництву росії депутату Олексію Ковальову, передали у розпорядження Державного агентства України з питань кіно.



Про це повідомили у Держкіно.



Суд заарештував майно Ковальова у липні. В агентство передали майно вартістю понад 18,5 мільйона гривень.

“Не треба пояснювати, наскільки важливо зберігати вплив української позиції в інформаційному просторі. І тут всі наявні ресурси повинні використовуватися для реалізації необхідних завдань. Телевізійне обладнання – це зброя інформаційної війни”, – каже голова Держкіно Марина Кудерчук.

У Держкіно кажуть, що ініціювати передачу майна депутата Ковальова у стислий термін дозволила співпраця ДБР та Офісу Генерального прокурора.