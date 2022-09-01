Держкіно передали майно "4 каналу", яким володів оголошений у розшук депутат Ковальов

Майно українського інформаційно-розважального "4 каналу", який належав підозрюваному в держзраді та пособництву росії депутату Олексію Ковальову, передали у розпорядження Державного агентства України з питань кіно.
Про це повідомили у Держкіно.
Суд заарештував майно Ковальова у липні. В агентство передали майно вартістю понад 18,5 мільйона гривень.
Про це повідомили у Держкіно.
Суд заарештував майно Ковальова у липні. В агентство передали майно вартістю понад 18,5 мільйона гривень.
У Держкіно кажуть, що ініціювати передачу майна депутата Ковальова у стислий термін дозволила співпраця ДБР та Офісу Генерального прокурора.
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