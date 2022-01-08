Держдеп США не підтверджує чутки про відведення військ зі Східної Європи

13:13 08 січень Київ, Україна

Напередодні майбутніх переговорів між США та Росією все більше у засобах масової інформації (ЗМІ) ширяться різні домисли та припущення. Як заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, твердження, що з'явилися в ЗМІ про те, що США можуть скоротити свою військову присутність в Європі, вкрай передчасні і не обґрунтовані.

"Невірно, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США зі Східної Європи, готуючись до переговорів із Росією наступного тижня", - написав він у Twitter.

Раніше в пресі йшлося про можливість узгодження між США та Росією зменшення чисельності американських військ у країнах Східної Європи, а також про скорочення з обох боків масштабів військових навчань.

Після того, як канал NBC повідомив про можливість скорочення військової присутності США у Східній Європі при діях Росії у відповідь, на телеканалі був опублікований коментар представника Білого дому з нацбезпеки Емілі Хорн, в якому вона заявила, Держдеп США не збирається навіть обговорювати з Кремлем чисельність контингенту, розташованого в Прибалтиці та Польщі.