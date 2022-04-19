Держдеп США має намір визнати росію "країною - спонсором тероризму"

10:57 19 квітня Київ, Україна

Держдепартамент США розглядає всі доступні інструменти, щоб притягнути москву до відповідальності за події в Україні. Серед них – можливе внесення росії до списку «країн – спонсорів тероризму», повідомив представник відомства Нед Прайс.



За його словами, зараз співробітники Держдепу уважно вивчають американське законодавство та факти злочинів, скоєних в Україні. «Ми запровадимо цей захід, якщо закон дозволяє і якщо він буде ефективним і доречним», — уточнив він.



Прайс зазначив, що дії російської армії свідчать, що росія проводить кампанію терору проти мирних жителів України. При цьому на ухвалення рішення Держдепартаменту можуть знадобитися кілька тижнів.



У Сполучених Штатах під визначення «країни-спонсора тероризму» можуть підпадати держави, які «неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму».



Нині у переліку чотири такі країни: КНДР, Іран, Сирія та Куба.



У разі внесення держави до цього списку президент США має право зняти з її представників дипломатичний імунітет, запровадити додаткові санкції, обмежити продаж зброї, товарів та технологій подвійного призначення, відмовити країні в економічній допомозі.



Раніше Білий дім назвав «порожньою загрозою» вимогу москви припинити постачання зброї Україні. У Вашингтоні зазначили, що продовжать надавати Києву військову допомогу.



У середині квітня росія направила західним країнам дипломатичну ноту, попередивши, що постачання «найчутливіших систем озброєнь» в Україну можуть призвести до «непередбачуваних наслідків».