Держдеп США: американська зброя використовується Україною належним чином

"У нас є важливі механізми підзвітності американської зброї та військової допомоги США, яку ми постачаємо Україні... У нас є жорсткі механізми контролю, які ми запровадили. Це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо. І ми не бачили жодного перенаправлення цієї зброї", - сказав представник США.