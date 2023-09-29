Держдеп США: американська зброя використовується Україною належним чином
14:29 29 вересня Київ, Україна
Вся зброя, отримана Україною від Сполучених Штатів у протистоянні російській агресії, використовується належним чином.
Про це заявив речник Держдепу США
Метью Міллер під час брифінгу.
За його словами, випадків потрапляння зброї до чужих рук не було. Міллер підкреслив, що США мають важливі процедури підзвітності щодо надання американської зброї та військової допомоги Україні.
"У нас є важливі механізми підзвітності американської зброї та військової допомоги США, яку ми постачаємо Україні... У нас є жорсткі механізми контролю, які ми запровадили. Це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо. І ми не бачили жодного перенаправлення цієї зброї", - сказав представник США.
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