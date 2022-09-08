Держбюджет виділить понад трильйон гривень на сектор безпеки та оборони - Зеленський

11:38 08 вересня Київ, Україна

У проєкті держбюджету на 2023 рік буде передбачено понад трильйон гривень на сектор безпеки та оборони, а також індексацію пенсій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з главою уряду, міністром фінансів та профільним заступником голови свого Офісу.

"Це буде пріоритетом номер один", – наголосив глава держави.

Другим важливим пунктом є забезпечення соціальних зобов'язань у повному обсязі.

"Зокрема хочу, щоб мене почули українські пенсіонери: уряду поставлено завдання наступного року, як і цього року, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів", - сказав Зеленський.

Третім пунктом проєкту держбюджету на 2023 рік президент назвав максимальне скорочення всіх некритичних видатків держави для того, щоб пройти складний час і забезпечити фінансову та соціальну стабільність.

"Все, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Уряд має надати програму скорочення витрат на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від чиновників пропозицій", – сказав він.

Крім того, у проєкті держбюджету на 2023 рік мають бути передбачені рішення щодо активізації економічних відносин у країні.

"Програма кредитування 5-7-9% зберігається. Діятимуть також інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників", – зазначив Зеленський.