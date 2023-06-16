Міський суд Праги перегляне справу росіянина за звинуваченням в участі в анексії Криму

Міський суд Праги готується переглянути справу Олександра Франчетті, громадянина росії, якого звинуватила прокуратура у примусі до протиправного затримання не менше ніж 11 противників проросійського режиму під час анексії Криму росією в 2014 році.
За інформацією, наданою Czech Radio, Верховний апеляційний суд Праги скасував попередній виправдувальний вирок щодо Франчетті, якого звинувачували у сприянні російській анексії Криму у 2014 році.
Франчетті був зазначений як засновник і спонсор організованого злочинного угруповання під назвою "Самооборона Криму в Севастополі", яке порушувало українські закони і діяло з метою придушення протистояння проросійськи налаштованого населення в цьому регіоні.
Згідно із заявами правоохоронних органів України, Франчетті нібито заснував та фінансував розвідувальну групу під назвою "Північний вітер", щодня видаючи її членам інструкції.
Отриману ним інформацію, як стверджується, Франчетті передавав командуванню ВМФ росії. У свою чергу Франчетті заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що протягом усього періоду, зазначеного в обвинувальному акті, він перебував у москві.
У разі визнання його винним у створенні організованої злочинної групи для скоєння терористичних актів, суд може винести вирок, який передбачає ув'язнення на строк до 15 років..
У жовтні минулого року Франчетті було звільнено з-під варти після винесення виправдувального вироку. Російське інформаційне агентство ТАРС повідомило, що підозрюваний залишив Чехію і повернувся до росії.
У той час прокурор Марек Бодлак зазначив, що Франчетті не був зобов'язаний інформувати про свій від'їзд, оскільки його виправдали судом.
У лютому 2022 року Празький міський суд розглянув питання про можливу екстрадицію Франчетті до України, однак у червні відмовив у видачі, пославшись на неможливість цього через військову ситуацію в Україні та особисті обставини затриманого.
За інформацією, наданою Czech Radio, Верховний апеляційний суд Праги скасував попередній виправдувальний вирок щодо Франчетті, якого звинувачували у сприянні російській анексії Криму у 2014 році.
Франчетті був зазначений як засновник і спонсор організованого злочинного угруповання під назвою "Самооборона Криму в Севастополі", яке порушувало українські закони і діяло з метою придушення протистояння проросійськи налаштованого населення в цьому регіоні.
Згідно із заявами правоохоронних органів України, Франчетті нібито заснував та фінансував розвідувальну групу під назвою "Північний вітер", щодня видаючи її членам інструкції.
Отриману ним інформацію, як стверджується, Франчетті передавав командуванню ВМФ росії. У свою чергу Франчетті заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що протягом усього періоду, зазначеного в обвинувальному акті, він перебував у москві.
У разі визнання його винним у створенні організованої злочинної групи для скоєння терористичних актів, суд може винести вирок, який передбачає ув'язнення на строк до 15 років..
У жовтні минулого року Франчетті було звільнено з-під варти після винесення виправдувального вироку. Російське інформаційне агентство ТАРС повідомило, що підозрюваний залишив Чехію і повернувся до росії.
У той час прокурор Марек Бодлак зазначив, що Франчетті не був зобов'язаний інформувати про свій від'їзд, оскільки його виправдали судом.
У лютому 2022 року Празький міський суд розглянув питання про можливу екстрадицію Франчетті до України, однак у червні відмовив у видачі, пославшись на неможливість цього через військову ситуацію в Україні та особисті обставини затриманого.
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