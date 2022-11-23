Міська прокуратура Києва розпочала розслідування через обстріли

18:10 23 листопада Київ, Україна

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, 23 листопада збройні сили росії, застосовуючи заборонені міжнародним гуманітарним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Києві. Внаслідок ракетного обстрілу загинули троє мирних жителів, ще десять поранено. На місцях події продовжуються рятувальні роботи. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.



Прокурори разом із слідчими документують наслідки чергової збройної агресії росії.



Досудове розслідування з кримінальних проваджень здійснюють слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.