"Голос" намагається чинити тиск на президента України

У парламентській фракції "Голос" заявили, що вважають дії Зеленського, спрямованими на досягнення мети про прийняття закону, що регламентує особливий статус Донбасу. Політичні експерти бачать в цьому спробу чинити тиск на президента.
Далі вона висловила припущення свої і своїх однопартійців.
«І очевидно, що в рамках даних зобов'язань Київ погодився провести вибори на непідконтрольних територіях Донбасу і прийняти закон про особливий статус Донбасу. І те, що ми спостерігаємо, очевидно, є наміром якимось чином виконати зобов'язання в рамках цих угод », - додала Совсун.
За її словами, фракція "Голос" давно заявляє, що мінські домовленості невигідні для України.
Раніше президент Росії Володимир Путін під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським розкритикував місцеві вибори-2020 на Україні, вважає, що вони суперечать Мінським угодами.
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