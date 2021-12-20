"Голос" намагається чинити тиск на президента України

13:34 27 липень Київ, Україна

У парламентській фракції "Голос" заявили, що вважають дії Зеленського, спрямованими на досягнення мети про прийняття закону, що регламентує особливий статус Донбасу. Політичні експерти бачать в цьому спробу чинити тиск на президента.

«Ми побачили домовленості президента Зеленського з президентом Путіним щодо перемир'я на Донбасі. Але при цьому ми побачили дуже активні комунікації з Росії про те, що нібито російська сторона залишається незадоволена тим, що Україна не хоче виконувати свої зобов'язання, які були взяті в рамках мінських домовленостей », - заявила народний депутат від партії" Голос "- Iнна Совсун.

Далі вона висловила припущення свої і своїх однопартійців.

«І очевидно, що в рамках даних зобов'язань Київ погодився провести вибори на непідконтрольних територіях Донбасу і прийняти закон про особливий статус Донбасу. І те, що ми спостерігаємо, очевидно, є наміром якимось чином виконати зобов'язання в рамках цих угод », - додала Совсун.

За її словами, фракція "Голос" давно заявляє, що мінські домовленості невигідні для України.

«І ті зобов'язання, які Україна на себе взяла в умовах, коли не виконуються зобов'язання, які взяла на себе Росія, - це небезпечний шлях. Фракція не підтримуватиме такий шлях, і ми будемо дивитися, що буде відбуватися на Донбасі. Має розпочатися перемир'я. Однак ми кілька разів бачили, що подібні зобов'язання з боку Росії не виконувалися. І ключове питання зараз: "Чи буде повноцінне припинення вогню на Донбасі?", - уклала Совсун.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським розкритикував місцеві вибори-2020 на Україні, вважає, що вони суперечать Мінським угодами.