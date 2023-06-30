Річниця звільнення острова Зміїний: Литва закликала рф повторити "жест доброї волі"

Постійне представництво Литви в ОБСЄ в річницю звільнення острова Зміїний від окупантів закликало рф повторити "жест доброї волі" і вивести свої війська з усієї території України.
Про це йдеться у повідомленні представництва у Twitter.
Про це йдеться у повідомленні представництва у Twitter.
З нагоди 1-ї річниці визволення острова Зміїний захисниками України ми закликаємо Росію перейти на наступний рівень свого «жесту доброї волі» 🤡 і забратися з усієї території України.. Now! pic.twitter.com/TG0vEDqgtk- LT_OSCE (@LT_OSCE) June 30, 2023
Нагадаємо, армія росії захопила острів Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.
30 червня 2022 року в ОК "Південь" повідомили, що українські військові вдало провели ще один етап операції на острові Зміїний, внаслідок чого росіяни спішно евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишили острів.
У міноборони росії назвали евакуацію своїх військ з острова "жестом доброї волі".
Вже за п'ять днів ЗСУ встановили прапор України на острові. Тоді повідомили, що острів Зміїний повернули під контроль України, а державний прапор доставили на нього гелікоптером.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі