Річниця звільнення острова Зміїний: Литва закликала рф повторити "жест доброї волі"

13:21 30 червня Київ, Україна

Постійне представництво Литви в ОБСЄ в річницю звільнення острова Зміїний від окупантів закликало рф повторити "жест доброї волі" і вивести свої війська з усієї території України.

Про це йдеться у повідомленні представництва у Twitter.
"З нагоди першої річниці визволення острова Зміїний захисниками України ми закликаємо росію перейти на наступний рівень свого "жесту доброї волі" та забратися з усієї території України. Негайно!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, армія росії захопила острів Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

30 червня 2022 року в ОК "Південь" повідомили, що українські військові вдало провели ще один етап операції на острові Зміїний, внаслідок чого росіяни спішно евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишили острів.

У міноборони росії назвали евакуацію своїх військ з острова "жестом доброї волі".

Вже за п'ять днів ЗСУ встановили прапор України на острові. Тоді повідомили, що острів Зміїний повернули під контроль України, а державний прапор доставили на нього гелікоптером.