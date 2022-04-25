Річниця Люблінського трикутника: глави МЗС виступили із заявою

14:45 28 липня Київ, Україна

Україна, Польща і Литва , які створили Люблінський трикутник, заявили про свою готовність захищати спільне майбутнє від агресивних сусідів.

Про це глави МЗС України, Литви та Польщі заявили у відеозверненні з нагоди першої річниці Люблінського трикутника. Відповідне звернення в середу, 28 липня, опублікувала пресслужба МЗС України.



Зокрема, глава української дипломатії Дмитро Кулеба зазначив, що Люблінський трикутник був створений рік тому, щоб зблизити трьох важливих союзників - Україну, Польщу і Литву.

"Регіональні альянси зміцнюють нашу безпеку. Ми об'єднали зусилля заради свободи, безпеки і процвітання наших країн і нашого регіону між Балтійським і Чорним морями. Люблінський трикутник пишається спільною історією, протистоїть реальним сучасним загрозам і готовий рішуче захищати наше спільне європейське і євроатлантичне майбутнє від агресивних сусідів", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в свою чергу зазначив, що спільна боротьба народів Литви, України і Польщі за свободу значною мірою визначає їхню близькість і здатність до взаєморозуміння.

"У нинішньому світі здатність країн Люблінського трикутника до спільних дій допомагає нам надалі зміцнювати регіональну взаємодію і одночасно протистояти геополітичним викликам майбутнього Європи. Особливо коли мова йде про загрози, які сусідні агресивні держави представляють для демократії", - акцентував глава МЗС Литви.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що мета Люблінського трикутника - розвиток політичної, економічної взаємодії і взаємодії в області безпеки.

"Ми хочемо залучати не тільки політиків і чиновників, але також вчених, студентів, експертів - всіх, хто бажає нашим країнам об'єднання зусиль для розвитку Європи.

Люблінський трикутник був створений для взаємної вигоди", - сказав глава польської дипломатії, закликавши повністю втілити його потенціал.