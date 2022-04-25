Річниця Люблінського трикутника: глави МЗС виступили із заявою

Україна, Польща і Литва, які створили Люблінський трикутник, заявили про свою готовність захищати спільне майбутнє від агресивних сусідів.
Про це глави МЗС України, Литви та Польщі заявили у відеозверненні з нагоди першої річниці Люблінського трикутника. Відповідне звернення в середу, 28 липня, опублікувала пресслужба МЗС України.
Зокрема, глава української дипломатії Дмитро Кулеба зазначив, що Люблінський трикутник був створений рік тому, щоб зблизити трьох важливих союзників - Україну, Польщу і Литву.
Зокрема, глава української дипломатії Дмитро Кулеба зазначив, що Люблінський трикутник був створений рік тому, щоб зблизити трьох важливих союзників - Україну, Польщу і Литву.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в свою чергу зазначив, що спільна боротьба народів Литви, України і Польщі за свободу значною мірою визначає їхню близькість і здатність до взаєморозуміння.
У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що мета Люблінського трикутника - розвиток політичної, економічної взаємодії і взаємодії в області безпеки.
Люблінський трикутник був створений для взаємної вигоди", - сказав глава польської дипломатії, закликавши повністю втілити його потенціал.
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