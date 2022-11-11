Глави США та Китаю обговорять Україну перед самітом G20 - CNBC

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 14 листопада перед самітом G20 на індонезійському острові Балі. Очікується, що політики обговорять відносини між Китаєм та росією на тлі війни в Україні.
Про це повідомляє CNBC News.
Про це повідомляє CNBC News.
Крім війни, Байден має намір розглянути ситуацію навколо Тайваню, повідомив журналістам під час телефонної розмови високопосадовець адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності.
Чиновник сказав, що Байден висловить стурбованість з приводу шкідливої економічної практики, діяльності Китаю, яка "загрожує миру та стабільності в Тайванській протоці, а також нашій давній стурбованості порушенням прав людини".
9 листопада Байден заявив журналістам у Білому домі, що хоче вирішити проблему зростання напруженості між Вашингтоном та Пекіном.
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