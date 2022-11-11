Глави США та Китаю обговорять Україну перед самітом G20 - CNBC

08:03 11 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє CNBC News. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 14 листопада перед самітом G20 на індонезійському острові Балі. Очікується, що політики обговорять відносини між Китаєм та росією на тлі війни в Україні.Про це повідомляє CNBC News.

"Президент Джо Байден обговорить низку геополітичних викликів наступного тижня під час своєї першої особистої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після того, як він очолив Білий дім два роки тому", - йдеться у повідомленні.

Крім війни, Байден має намір розглянути ситуацію навколо Тайваню, повідомив журналістам під час телефонної розмови високопосадовець адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності.

"Ми очікуємо, що ця зустріч стане поглибленою та предметною розмовою між лідерами, спрямованою на краще розуміння пріоритетів та намірів один одного", - пояснив він.

Чиновник сказав, що Байден висловить стурбованість з приводу шкідливої економічної практики, діяльності Китаю, яка "загрожує миру та стабільності в Тайванській протоці, а також нашій давній стурбованості порушенням прав людини".

"Я очікую, що президент буде чесним з низки наших проблем", - додав чиновник.

9 листопада Байден заявив журналістам у Білому домі, що хоче вирішити проблему зростання напруженості між Вашингтоном та Пекіном.