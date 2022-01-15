Глави урядів України і Грузії обговорили відновлення двосторонніх відносин

Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, в ході якої сторони обговорили відновлення двосторонніх відносин, які стали більш прохолодними після призначення Саакашвілі.
Шмигаль запропонував своєму грузинському колезі Іраклію Гарібашвілі відновити роботу Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Про це йшлося під час телефонної розмови в п'ятницю, 7 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.
Відзначається, що під час розмови сторони також наголосили на важливості посилення обороноздатності країни шляхом впровадження стандартів НАТО і обговорили протидію пандемії.
Відзначається, що під час розмови сторони також наголосили на важливості посилення обороноздатності країни шляхом впровадження стандартів НАТО і обговорили протидію пандемії.
Він також подякував грузинській стороні за повернення в Україну посла і підтвердив готовність відвідати Грузію в цьому році.
Зі свого боку, Гарібашвілі зазначив, що Україна є другом для Грузії, і вони налаштовані надалі розвивати двосторонні партнерські відносини.
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