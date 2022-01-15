Глави урядів України і Грузії обговорили відновлення двосторонніх відносин

18:04 07 травень Київ, Україна

Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, в ході якої сторони обговорили відновлення двосторонніх відносин, які стали більш прохолодними після призначення Саакашвілі.



Шмигаль запропонував своєму грузинському колезі Іраклію Гарібашвілі відновити роботу Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Про це йшлося під час телефонної розмови в п'ятницю, 7 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.



Відзначається, що під час розмови сторони також наголосили на важливості посилення обороноздатності країни шляхом впровадження стандартів НАТО і обговорили протидію пандемії.

"Україна і Грузія мають дуже хороші перспективи для розвитку співпраці в галузі логістики, транзиту і торгівлі", - заявив Шмигаль.

Він також подякував грузинській стороні за повернення в Україну посла і підтвердив готовність відвідати Грузію в цьому році.



Зі свого боку, Гарібашвілі зазначив, що Україна є другом для Грузії, і вони налаштовані надалі розвивати двосторонні партнерські відносини.