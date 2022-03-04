Глави урядів України і Хорватії обговорили активізацію співпраці

В ході онлайн-зустрічі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його хорватський колега Андрій Пленкович обговорили активізацію економічного співробітництва та відновлення туризму.
Про це повідомляє Урядовий портал 10 червня
Зокрема, сторони обговорили розвиток політичного діалогу. Шмигаль зазначив, що підтримка на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між країнами - важлива складова розвитку відносин.
Він також подякував хорватському колезі за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні і взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.
Зокрема, сторони обговорили розвиток політичного діалогу. Шмигаль зазначив, що підтримка на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між країнами - важлива складова розвитку відносин.
Він також подякував хорватському колезі за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні і взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.
Співрозмовники також обговорили боротьбу з поширенням COVID-19. Шмигаль зазначив нарощування темпів вакцинації населення України і висловив сподівання, що найближчим часом епідемічна ситуація в обох країнах значно покращиться.
У цьому контексті глави урядів України і Хорватії обговорили питання відновлення туризму, зокрема, можливості взаємного спрощення в'їзду для громадян.
В ході зустрічі також йшлося про посилення торговельно-економічного співробітництва. Глава українського уряду повідомив хорватській стороні, що Україна зробила важливий крок для створення повноцінного фондового ринку, який відкриє нові можливості для іноземних інвесторів.
У свою чергу глава уряду Хорватії висловив зацікавленість в участі українських компаній у відновленні інфраструктури в його країні, яка постраждала від землетрусу в грудні минулого року.
Шмигаль подякував Хорватії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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