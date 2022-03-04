Глави урядів України і Хорватії обговорили активізацію співпраці

20:00 10 червень Київ, Україна

В ході онлайн-зустрічі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його хорватський колега Андрій Пленкович обговорили активізацію економічного співробітництва та відновлення туризму

Про це повідомляє Урядовий портал 10 червня



Зокрема, сторони обговорили розвиток політичного діалогу. Шмигаль зазначив, що підтримка на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між країнами - важлива складова розвитку відносин.



Він також подякував хорватському колезі за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні і взяти участь в установчому саміті Кримської платформи.

«Ваша участь в установчому саміті «Кримської платформи» і підписання двосторонньої Спільної декларації про європейську перспективу України стало б потужним кроком до зміцнення нашого партнерства», - зазначив глава українського уряду.

Співрозмовники також обговорили боротьбу з поширенням COVID-19. Шмигаль зазначив нарощування темпів вакцинації населення України і висловив сподівання, що найближчим часом епідемічна ситуація в обох країнах значно покращиться.



У цьому контексті глави урядів України і Хорватії обговорили питання відновлення туризму, зокрема, можливості взаємного спрощення в'їзду для громадян.

«Розраховуємо, що цього літа ситуація в сфері туризму значно покращиться, зокрема, завдяки впровадженню цифрових сертифікатів. Зараз наша команда активно працює над розробкою такого документа відповідно до стандартів ЄС. У той самий час сподіваємося, що ми зможемо відкрити кордони для туристів з наших країн, використовуючи інші наявні інструменти», - сказав прем'єр-міністр України.

В ході зустрічі також йшлося про посилення торговельно-економічного співробітництва. Глава українського уряду повідомив хорватській стороні, що Україна зробила важливий крок для створення повноцінного фондового ринку, який відкриє нові можливості для іноземних інвесторів.



У свою чергу глава уряду Хорватії висловив зацікавленість в участі українських компаній у відновленні інфраструктури в його країні, яка постраждала від землетрусу в грудні минулого року.



Шмигаль подякував Хорватії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.