Глави урядів України та Грузії провели зустріч

15:10 03 червень Київ, Україна

Робочий візит української делегації до Грузії розпочався із зустрічі глави уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Під час зустрічі сторони торкнулися питання активізації туризму між Україною та Грузією і домовилися про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19, а також обговорили посилення співпраці в сфері безпеки, торгівлі та енергетики.

Про це повідомляє пресслужба уряду.



Для подолання негативних наслідків пандемії в економіці прем'єри також домовилися провести до кінця року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

"Важливою передумовою для успішного проведення засідання Комісії є організація зустрічей експертів у рамках її робочих груп, а саме з питань транспорту, енергетики, сільського господарства і туризму. Саме ці сфери є одними з основних в наших відносинах і ми повинні приділити їм пріоритетну увагу", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна і Грузія є стратегічними партнерами.

"Ключовим фактором, який об'єднує наші держави, є спільність європейських і євроатлантичних прагнень. Я впевнений, що вступ наших країн в ЄС і НАТО - це лише питання часу", - зазначив український прем'єр.

Також глави урядів поставили питання взаємодії в рамках Східного партнерства та Асоційованого Тріо, заснованого спільно з Молдовою. Також сторони обговорили питання безпеки в контексті тривалих дестабілізуючих дій з боку Росії в Чорноморському регіоні.

Крім того, прем'єри домовилися, що Україна приєднається в ролі співавтора проєктів резолюцій Генасамблеї ООН про виведення нелегально розташованих в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південної Осетії російських військових формувань, а також про статус внутрішньо переміщених осіб і біженців на цих грузинських територіях.

Також на зустрічі обговорили спільний розвиток міжнародних транспортних коридорів та шляхи залучення інвестицій в модернізацію транспортної інфраструктури.



Одним з ключових напрямків подальшої взаємодії України і Грузії Шмигаль назвав енергетичну безпеку. Під час зустрічі глави урядів домовилися сприяти розвитку "зеленої" енергетики і енергоефективності.



Зі свого боку Гарібашвілі зазначив, що Україна є важливим партнером для Грузії, і обидві країни мають необхідні механізми, щоб поглибити співпрацю в усіх напрямках. Він також запевнив у незмінній підтримці Грузією суверенітету і територіальної цілісності України. Шмигаль подякував і запевнив у тому ж.