Глави урядів України та Грузії провели зустріч

Робочий візит української делегації до Грузії розпочався із зустрічі глави уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.
Під час зустрічі сторони торкнулися питання активізації туризму між Україною та Грузією і домовилися про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19, а також обговорили посилення співпраці в сфері безпеки, торгівлі та енергетики.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Для подолання негативних наслідків пандемії в економіці прем'єри також домовилися провести до кінця року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Для подолання негативних наслідків пандемії в економіці прем'єри також домовилися провести до кінця року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Він підкреслив, що Україна і Грузія є стратегічними партнерами.
Також глави урядів поставили питання взаємодії в рамках Східного партнерства та Асоційованого Тріо, заснованого спільно з Молдовою. Також сторони обговорили питання безпеки в контексті тривалих дестабілізуючих дій з боку Росії в Чорноморському регіоні.
Крім того, прем'єри домовилися, що Україна приєднається в ролі співавтора проєктів резолюцій Генасамблеї ООН про виведення нелегально розташованих в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південної Осетії російських військових формувань, а також про статус внутрішньо переміщених осіб і біженців на цих грузинських територіях.
Також на зустрічі обговорили спільний розвиток міжнародних транспортних коридорів та шляхи залучення інвестицій в модернізацію транспортної інфраструктури.
Одним з ключових напрямків подальшої взаємодії України і Грузії Шмигаль назвав енергетичну безпеку. Під час зустрічі глави урядів домовилися сприяти розвитку "зеленої" енергетики і енергоефективності.
Зі свого боку Гарібашвілі зазначив, що Україна є важливим партнером для Грузії, і обидві країни мають необхідні механізми, щоб поглибити співпрацю в усіх напрямках. Він також запевнив у незмінній підтримці Грузією суверенітету і територіальної цілісності України. Шмигаль подякував і запевнив у тому ж.
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