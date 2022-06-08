Глави ОВА повідомили про стан регіонів на 8 ранку 8 червня

Внаслідок бойових дій у Сєвєродонецьку, на Луганщині, Донеччині та Херсонщині є поранені та загиблі.
За інформацією глави ОВА про ситуацію в регіонах станом на 8 ранку 8 червня.
Харків: ніч із обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркети, нежитлові приміщення.
По області обстрілювали Харківський та Чугуївський райони.
Усього за добу 11 постраждалих та 4 загиблих.
Луганська область: штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродонецьку. З мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищено 25 житлових будинків.
Двоє людей загинули, двоє поранено.
Донецька область: обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міст Авдіївка, Курахове, смт Очеретине, с. Ластівчине, смт Нью-Йорк.
Пошкоджено 35 об'єктів (24 – приватні будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).
Поранено 5 цивільних.
Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики.
Миколаївська область: вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація про наслідки уточнюється.
7 червня внаслідок обстрілів селища Засілля Первомайської громади загинуло двоє людей.
Херсонська область: ситуація у області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та об'єктів інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення.
Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, там точаться бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та льохах.
Виїхати з окупованої області та в'їхати до неї практично неможливо – лише через окупований Крим.
Відносно спокійно ніч пройшла на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.
За інформацією глави ОВА про ситуацію в регіонах станом на 8 ранку 8 червня.
Харків: ніч із обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркети, нежитлові приміщення.
По області обстрілювали Харківський та Чугуївський райони.
Усього за добу 11 постраждалих та 4 загиблих.
Луганська область: штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродонецьку. З мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищено 25 житлових будинків.
Двоє людей загинули, двоє поранено.
Донецька область: обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міст Авдіївка, Курахове, смт Очеретине, с. Ластівчине, смт Нью-Йорк.
Пошкоджено 35 об'єктів (24 – приватні будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди).
Поранено 5 цивільних.
Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики.
Миколаївська область: вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація про наслідки уточнюється.
7 червня внаслідок обстрілів селища Засілля Первомайської громади загинуло двоє людей.
Херсонська область: ситуація у області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та об'єктів інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення.
Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, там точаться бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та льохах.
Виїхати з окупованої області та в'їхати до неї практично неможливо – лише через окупований Крим.
Відносно спокійно ніч пройшла на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.
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