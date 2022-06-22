Глави ОВА повідомили про ситуацію в регіонах станом на 8 ранку 22 червня

12:22 22 червня Київ, Україна

Пограниччя Чернігівської області, Чугуїв та Харків знову потрапили під ворожий обстріл, є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 8 ранку середи 22 червня.



Чернігівська область: вночі ворог із стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем'яч. Втрат немає.



Сумська область: Вночі та вранці ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. Деталі щодо наслідків уточнюються.



За вівторок в області – шість поранених внаслідок артобстрілів та атаки дронів-камікадзе. Жертв та руйнувань попередньо немає.



Харків: уночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо – постраждалих немає.



У середу вранці росіяни в черговий раз обстріляли Чугуєв, снаряд потрапив до приватного будинку, попередньо троє людей поранено.



Протягом доби 15 людей загинуло, 16 поранено.



Луганська область: у Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах і двічі – по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну з прохідних хімічного об'єднання.



Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. У Горському за минулу добу зруйновано дев'ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.



Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних ушкодження отримали кілька поліцейських.



Донецька область: активні бойові дії по всій лінії фронту. Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Град".



Під обстрілами – Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, з. Федорівка, с. Хрестище.



Пошкоджено 39 об'єктів, у тому числі 4 багатоповерхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика.



Одна людина загинула, 15 – поранено.



Миколаївська область: 21 червня протягом дня обстріл тривав у багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.



У другій половині дня у вівторок у селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Загоряння сухої трави та полів з урожаєм.



На Дніпропетровщині ворог обстріляв дві громади на кордоні з Херсонщиною – Апостолівську та Зеленодольську. В одному із сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.



Херсонська область: триває тиск на освітян та медиків, відбуваються викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів.



В області не працює жодного українського ЗМІ.



Загалом ситуація у Херсонській області напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, важкі бої точаться у селах, що межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями.