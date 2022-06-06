Глави ОДА розповіли, як минула ніч у "гарячих" областях України

11:07 06 червня Київ, Україна

Українські війська продовжують тримати оборону на Луганщині та Херсонщині, також окупанти завдали ракетного удару по двох обласних центрах – Харкову та Миколаєву.

Повідомляється з даних звітів глав ОДА.



Відносно спокійно ніч пройшла на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.



На Полтавщині ніч пройшла відносно спокійно, вночі в небі над Полтавщиною ЗСУ було збито ворожу ракету.



Харківщина: увечері та вночі обстрілювали житлові райони околиць Харкова, зокрема, Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає.



Вночі обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське. По області за добу обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом по області за добу 10 поранених, 3 загиблих.



Луганщина: половину Сєвєродонецька відбили. Жорстокі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліба для городян. Окрім пекарні, постраждали кілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Більш серйозні руйнування у Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – у Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. 1 особа загинула. Вчора евакуйовано 98 людей.



Донеччина: обстріл по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град"; ракетні удари. Під обстрілами – Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, смт Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об'єктів, серед яких житлові будинки та промислові об'єкти. Загинули 2 цивільні. Йде евакуація населення.



Миколаївщина: вночі один із районів міста Миколаїв зазнав артилерійських обстрілів, пошкоджено приватний житловий будинок. Миколаївський район: вночі внаслідок влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків у с. Лупарево Галицинівської громади спалахнула господарська будівля та суха трава на відкритій території.



Херсонщина: ситуація в області критична за всіма напрямками: відсутність мобільного та інтернет-зв'язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування. Так, внаслідок мінування берегів моря, зокрема, у Лазурному, на російській міні підірвалися троє місцевих жителів. Усі загинули.



Бої продовжуються на кордоні областей та в Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад. У Херсоні все більше з'являються українські написи, місцеві жителі знімають прапори країни-агресора з установ.