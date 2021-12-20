Глави Міноборони України та Британії обговорили поглиблення двосторонньої співпраці щодо Донбасу

09:08 17 листопад Київ, Україна

Учора, 16 листопада, Україну відвідав держсекретар з оборони Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бен Уоллес. Метою його візиту стало обговорення ситуації на Донбасі та проблем, пов'язаних із дислокацією російської військової техніки на українських кордонах.



Зустріч відбулася у Києві, українську делегацію очолив новообраний міністр оборони Олексій Резніков.



Ключову увагу під час переговорів було приділено розгляду питань двосторонньої співпраці. А саме, втіленню в життя Міжурядової рамкової угоди, яка дасть змогу розпочати практичну реалізацію проєктів щодо розвитку можливостей ВМС ЗСУ.



Не залишилася осторонь і проблема "гібридної війни РФ" як щодо України, так і країн-членів ЄС і НАТО, а також проблема мілітаризації акваторій Азовського і Чорного морів, що триває та перешкоджає вільному судноплавству.