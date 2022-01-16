Глави Міноборони США та України обговорили скупчення військ РФ біля України

14:25 14 січень Київ, Україна





Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. Глава Міноборони США Ллойд Остін та України Олексій Резніков обговорили телефоном "тривале і нічим не спровоковане нагромадження військової сили Росії" в Україні та поблизу українських кордонів.Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ллойд Остін ще раз підтвердив незмінну підтримку з боку США українського суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи тривалі зусилля збільшити потужність українських сил шляхом надання оборонної допомоги", - сказав Кірбі.

Він додав, що також чиновники висловили "підтримку дипломатичних спроб досягти деескалації напруження" та "підтвердили зобов'язання продовжити тісну координацію" дій.



Як повідомлялося раніше, американські медіа написали, що США відправляють Україні радіолокаційні системи та морське обладнання. В уряді США повідомили, що Білий дім надає "оборонну допомогу Україні, зокрема, через поставки, які були здійснені буквально в останні кілька тижнів", і ці поставки також "заплановані наступного тижня".



В адміністрації президента США також зазначили, що "президент Байден сказав президенту Путіну, що якщо Росія зробить подальше вторгнення в Україну", то Вашингтон "надасть додаткові оборонні матеріали українцям, які перевищуватимуть те, що вже надано, або в процесі передачі".