Глави МЗС трьох країн ЄС відвідають Донбас

Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідають Україну 6 і 7 травня, в ході візиту заплановано візит на лінію зіткнення на сході України, а також зустріч з членами українського уряду.
Про це повідомляє Посольство Нідерландів в Україні в Facebook в середу, 5 травня.
У посольстві додали, що на четвер, 6 травня, запланований візит міністрів на лінію зіткнення на сході України і зустріч з громадянським суспільством.
А в п'ятницю, 7 травня, відбудуться зустрічі глав МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу з членами українського уряду, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
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