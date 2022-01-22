Глави МЗС трьох країн ЄС відвідають Донбас

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Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідають Україну 6 і 7 травня, в ході візиту заплановано візит на лінію зіткнення на сході України, а також зустріч з членами українського уряду.

Про це повідомляє Посольство Нідерландів в Україні в Facebook в середу, 5 травня.

"Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок разом з віцепрем'єром - міністром закордонних справ Бельгії Софі Вільмес і міністром закордонних справ Люксембургу Жаном Ассельборном відвідають Україну 6 і 7 травня. Мета візиту полягає в підтримці трьома країнами суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, сторони обговорять продовження реформ в Україні", - йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що на четвер, 6 травня, запланований візит міністрів на лінію зіткнення на сході України і зустріч з громадянським суспільством.



А в п'ятницю, 7 травня, відбудуться зустрічі глав МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу з членами українського уряду, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.