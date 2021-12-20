Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили відповіді на можливе вторгнення Росії до України

16:49 13 грудень Київ, Україна

Глави МЗС країн-членів ЄС зустрілися у понеділок, 13 грудня, у Брюсселі, щоб обговорити заходи, які можуть бути вжиті у разі, якщо Росія розпочне широкомасштабний збройний наступ на Україну.



Попередньо йдеться про безпрецедентний режим економічних санкцій щодо РФ.

"Ми переконані, що Росія справді готується до повномасштабної війни проти України. Це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни. Ми повинні бути дуже конкретними та дуже готовими до того, що на нас чекає", - зазначив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За словами Ландсбергіса, політика стримування – це єдиний спосіб зупинити війну. Однак якщо Росія здійснить безпрецедентний напад на країну, що рухається в західному напрямку, "відповідь має бути безпрецедентною і з боку західних країн", підкреслив він.

"Ми повинні почути, що просять наші союзники із США, і ми маємо бути сильними у своїй відповіді», - зазначив міністр закордонних справ Литви. - «Зараз ми говоримо про санкції. Як сказав про це президент США Джо Байден, санкції мають бути безпрецедентними. ЄС має інструменти, щоб відповідати цьому».

Як зазначив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і політики безпеки Жозеп Боррель, ЄС надішле чіткий сигнал про те, що будь-яка агресія проти України "дорого обійдеться Росії". За його словами, ЄС координуватиме свої дії з Великобританією та США.