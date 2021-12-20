Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили відповіді на можливе вторгнення Росії до України

Глави МЗС країн-членів ЄС зустрілися у понеділок, 13 грудня, у Брюсселі, щоб обговорити заходи, які можуть бути вжиті у разі, якщо Росія розпочне широкомасштабний збройний наступ на Україну.
Попередньо йдеться про безпрецедентний режим економічних санкцій щодо РФ.
Попередньо йдеться про безпрецедентний режим економічних санкцій щодо РФ.
За словами Ландсбергіса, політика стримування – це єдиний спосіб зупинити війну. Однак якщо Росія здійснить безпрецедентний напад на країну, що рухається в західному напрямку, "відповідь має бути безпрецедентною і з боку західних країн", підкреслив він.
Як зазначив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і політики безпеки Жозеп Боррель, ЄС надішле чіткий сигнал про те, що будь-яка агресія проти України "дорого обійдеться Росії". За його словами, ЄС координуватиме свої дії з Великобританією та США.
Як підкреслив Боррель, напередодні учасники зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7) дійшли згоди щодо своєї позиції - підтримувати Україну у захисті її незалежності та територіальної цілісності.
Учасники зустрічі глав МЗС країн Великої сімки підкреслили, що у питанні можливого вторгнення Росії в Україну всі країни G7 мають єдину позицію - наслідки в такому разі будуть для Москви дуже серйозними.
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