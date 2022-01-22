Глави МЗС країн "Великої сімки" наполягають на перевиборах в Білорусі

09:11 06 травень Київ, Україна

Одним з підсумків зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" став заклик режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до нових, справедливих перевиборів в республіці.



Про це сказано на сайті уряду Великобританії.



"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - йдеться в тексті, опублікованому урядом Великобританії.



Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів і учасників протестів, а також покласти край репресіям і почати діалог з опозицією і суспільством.