Глави МЗС країн "Великої сімки" наполягають на перевиборах в Білорусі

09:11 06 травень Київ, Україна

Одним з підсумків зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" став заклик режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до нових, справедливих перевиборів в республіці.

Про це сказано на сайті уряду Великобританії.

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - йдеться в тексті, опублікованому урядом Великобританії.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів і учасників протестів, а також покласти край репресіям і почати діалог з опозицією і суспільством.
"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - зазначається в заяві.