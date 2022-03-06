Глави МЗС ФРН і Франції говорили з Лавровим про порушення мінських домовленостей

13:34 08 червень Київ, Україна

Напередодні відбулася телефонна розмова Сергія Лаврова з представниками МЗС ФРН і Франції - Хайко Маасом і Жан-Ів Ле Дріаном. Під час розмови обговорювалися питання недотримання Росією мінських домовленостей на сході України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС ФРН.



Як повідомляється, Маас і Ле Дріан закликали Росію до дотримання "вимог прозорості" на основі Віденської конвенції, обговорюючи недавнє переміщення військ РФ і проведення військових навчань біля українських кордонів.



Міністри обговорили реалізацію мінських домовленостей і результати Паризького саміту 2019 року, зазначивши, що "Росію також закликали внести позитивний внесок у врегулювання конфлікту".



"Майбутня перша річниця угоди про додаткові заходи щодо стабілізації режиму припинення вогню 22 липня може служити метою для підтвердження дотримання режиму припинення вогню", - вважають Маас і Ле Дріан.



У Парижі додали, що висловили глибоку стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою уздовж лінії зіткнення на сході України і підтвердили прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.



Як відомо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідає Німеччину, де зустрінеться з Маасом.