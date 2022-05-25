Глави Франції та Росії обговорили ситуацію в Афганістані і на Донбасі

20:37 19 серпня Киев, Украина

Сьогодні, 19 серпня, відбулася телефонна розмова президентів Франції Еммануеля Макрона і Росії Володимира Путіна, в ході якої сторони обговорили ситуацію, що склалася в Афганістані, і не обійшли стороною Донбас.
 
Про це пише ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля.
"Докладно розглянута обстановка в Афганістані після приходу до влади руху талібів. З обох сторін наголошено на важливості забезпечення безпеки цивільного населення і вирішення нагальних гуманітарних завдань", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі додали, що обидва президенти висловили "готовність спільними зусиллями сприяти встановленню в Афганістані миру і стабільності".

Також глави обговорили напружену ситуацію на Донбасі.
"Проведено обмін думками з проблематики врегулювання "внутрішньоукраїнської кризи". Висловлено занепокоєння в зв'язку з напруженістю, яка зберігається на південному сході України", - йдеться в повідомленні Кремля.
Путін в розмові з Макроном поскаржився на те, що Київ нібито "тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, що прямо суперечать Мінським угодам".

При цьому глава Кремля підтвердив налаштованість на координацію зусиль РФ і Франції в нормандському форматі.

Також президенти Росії та Франції висловилися за продовження переговорів щодо іранської ядерної угоди, повідомили в Кремлі.
"Порушена ситуація навколо іранської ядерної програми. Лідери висловилися на користь продовження переговорів про відновлення виконання Спільного всеосяжного плану дій, який є вагомим фактором у справі ядерного нерозповсюдження", - йдеться в повідомленні.