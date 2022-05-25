Глави Франції та Росії обговорили ситуацію в Афганістані і на Донбасі

Сьогодні, 19 серпня, відбулася телефонна розмова президентів Франції Еммануеля Макрона і Росії Володимира Путіна, в ході якої сторони обговорили ситуацію, що склалася в Афганістані, і не обійшли стороною Донбас.
Про це пише ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля.
У Кремлі додали, що обидва президенти висловили "готовність спільними зусиллями сприяти встановленню в Афганістані миру і стабільності".
Також глави обговорили напружену ситуацію на Донбасі.
Путін в розмові з Макроном поскаржився на те, що Київ нібито "тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, що прямо суперечать Мінським угодам".
При цьому глава Кремля підтвердив налаштованість на координацію зусиль РФ і Франції в нормандському форматі.
При цьому глава Кремля підтвердив налаштованість на координацію зусиль РФ і Франції в нормандському форматі.
Також президенти Росії та Франції висловилися за продовження переговорів щодо іранської ядерної угоди, повідомили в Кремлі.
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