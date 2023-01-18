Голову Нацполіції призначили на посаду в.о. голови МВС

Уряд України призначив на пост заступника міністра внутрішніх справ та виконавця обов'язків міністра внутрішніх справ голову Національної поліції Ігоря Клименка.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 18 січня.
За його словами, після обговорення з парламентом буде подано призначення нового керівника відомства.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 18 січня.
За його словами, після обговорення з парламентом буде подано призначення нового керівника відомства.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі