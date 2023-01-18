Голову Нацполіції призначили на посаду в.о. голови МВС

17:06 18 січня Київ, Україна

Уряд України призначив на пост заступника міністра внутрішніх справ та виконавця обов'язків міністра внутрішніх справ голову Національної поліції Ігоря Клименка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 18 січня.

За його словами, після обговорення з парламентом буде подано призначення нового керівника відомства.
 
"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - зазначив Шмигаль.