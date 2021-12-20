Голову КС Тупицького відпустили під заставу у 45 тисяч гривень

19:27 16 листопад Київ, Україна

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому. Суддю було відпущено під заставу у 45 тисяч гривень.



Таке рішення було ухвалено під час засідання.



Тупицькому заборонили спілкуватися зі свідками у справі. Прокуратура клопотала, щоб голові КС також заборонили відвідувати будівлю Конституційного Суду, щоб він здав закордонний паспорт та надів електронний браслет. Проте суд цього не підтримав.



Наступне засідання у справі має відбутися 1 грудня.



Правоохоронці підозрюють Тупицького у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих свідченнях. Як з'ясували журналісти, коли чинний голова КС був суддею в Донецьку у 2006-2010 роках, то за допомогою впливу та знайомств серед суддів допоміг заволодіти майном заводу у місті Зугрес та отримав частку у підприємстві. За даними Офісу Генерального прокурора, тричі протягом 2018-2019 років Тупицький надавав слідчому свідомо неправдиві свідчення та фальсифікував докази на свій захист.



Раніше запобіжний захід Тупицькому мав обирати Печерський районний суд, однак через те, що голова КС не приходив на засідання, зробити це не могли. Зрештою Тупицький прийшов, проте прокурори вже відкликали своє клопотання, а справу передали на розгляд по суті до Подільського райсуду.



Нещодавно до суду передали справу стосовно голови КС, яка стосується втручання у роботу автоматизованої системи. Слідчі підозрюють, що Тупицький передав особистий електронний ключ бухгалтеру, яка незаконно підписала понад 200 доручень, у тому числі про винагороди, премії та надбавки членам секретаріату Конституційного Суду. У цій справі Тупицькому загрожує від трьох до шести років.