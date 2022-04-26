Головний санлікар: введення внутрішніх паспортів вакцинації допоможе зменшити навантаження на економіку

14:58 25 липня Київ, Україна

Кабмін розробляє механізм введення внутрішніх паспортів вакцинації, які допоможуть послабити їхнім власникам карантинні обмеження і зменшити навантаження на економіку.



Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID- 19", - зазначив він.



Серед таких опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, яких будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.



"І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - додав Кузін.