Головний санлікар: введення внутрішніх паспортів вакцинації допоможе зменшити навантаження на економіку

Кабмін розробляє механізм введення внутрішніх паспортів вакцинації, які допоможуть послабити їхнім власникам карантинні обмеження і зменшити навантаження на економіку.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID- 19", - зазначив він.
Серед таких опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, яких будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.
"І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - додав Кузін.
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