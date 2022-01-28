Головні тези розмови Байдена з Зеленським

09:56 28 січень Київ, Україна

Стало відомо, про що говорили лідер України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден у рамках переговорів 27 січня. Діалог стосувався Росії.

Головні тези діалогу:
  • Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі у «нормандському форматі».
  • Водночас Байден висловив підтримку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та домовленості про припинення вогню.
  • У ході бесіди лідери обговорили можливості фінансової допомоги нашій країні.
  • Байден підтвердив готовність Вашингтона та інших союзників відреагувати, якщо Росія нападе на Україну. Зеленський заявив, що сподівається на посилення оборони України з боку США.