Головні тези із виступу Зеленського на Генасамблеї ООН

Глава України Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент почав промову з вітання всіх, хто виступає за спільні зусилля та пообіцяв, що "будучи справді єдиними, ми можемо гарантувати справедливий мир для всіх націй".
Президент зазначив, що "ХХ століття навчило світ утримуватися від використання зброї масового знищення - не розгортати, не розповсюджувати, не загрожувати і не відчувати, а сприяти повному ядерному роззброєнню".
Не ядерна зброя зараз найстрашніше
Зеленський нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу. За його словами, "тоді світ вирішив, що росія має стати зберігачем такої сили".
Зеленський нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу. За його словами, "тоді світ вирішив, що росія має стати зберігачем такої сили".
Глава держави заявив, що "поки ядерна зброя залишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів".
Росія намагається використати голод як зброю
Президент розповів, що від початку повномасштабної агресії росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.
Зеленський сказав, що Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та працює над збереженням сухопутних маршрутів.
Москва перетворює ядерну енергетику на зброю
Глава держави наголосив, що світ неодноразово був свідком використання москвою енергії як зброї, але "нинішня загроза ще більша".
Викрадення дітей – частина держполітики росії
Президент зазначив, що "терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".
Президент зазначив, що "терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".
Кожне десятиліття росія розпочинає нову війну
Зеленський заявив, що частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими росією, а Сирія перетворена на руїни.
Зеленський заявив, що частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими росією, а Сирія перетворена на руїни.
Українська формула миру
Глава держави нагадав, що минулого року представив Українську формулу миру, яка стала основою для відновлення наявної безпекової архітектури.
Глава держави нагадав, що минулого року представив Українську формулу миру, яка стала основою для відновлення наявної безпекової архітектури.
Президент наголосив, що формула не лише про Україну та понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали її.
Путіну не можна довіряти
Зеленський розповів, що йому відомо про спроби "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками".
Глава держави додав, що Україна робить все для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.
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