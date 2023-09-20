Головні тези із виступу Зеленського на Генасамблеї ООН

07:01 20 вересня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент почав промову з вітання всіх, хто виступає за спільні зусилля та пообіцяв, що "будучи справді єдиними, ми можемо гарантувати справедливий мир для всіх націй".

"Ця зала бачила багато воєн, але не як активний захисник від агресії. У багатьох випадках тут найгучнішим був страх перед війною, останньою війною — війною, після якої більше ніхто не збиратиметься в залі Генасамблеї. Третя світова війна розглядалася як ядерна війна. Конфлікт між державами на шляху до ядерної зброї. Інші війни здавалися менш страшними порівняно із загрозою так званих «великих держав», які розстрілювали свої ядерні запаси», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "ХХ століття навчило світ утримуватися від використання зброї масового знищення - не розгортати, не розповсюджувати, не загрожувати і не відчувати, а сприяти повному ядерному роззброєнню".

"Чесно кажучи, це гарна стратегія. Але це не має бути єдиною стратегією захисту світу від цієї останньої війни", – пояснив глава держави.

Не ядерна зброя зараз найстрашніше

Зеленський нагадав, що Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу. За його словами, "тоді світ вирішив, що росія має стати зберігачем такої сили".

"Але історія показує, що найбільше ядерного роззброєння заслуговувала росія ще в 1990-х роках. І росія зараз на це заслуговує — терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Але справді не ядерна зброя зараз найстрашніша", — наголосив президент.

Глава держави заявив, що "поки ядерна зброя залишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів".

"Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не тільки проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, що обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї”, - зазначив Зеленський.

Росія намагається використати голод як зброю

Президент розповів, що від початку повномасштабної агресії росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.

"Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використовувати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю", - наголосив глава держави.

Зеленський сказав, що Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та працює над збереженням сухопутних маршрутів.

"Тривожно бачити, як нині деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони відіграють власну роль, але допомагають підготувати сцену для московського актора", — пояснив президент.

Москва перетворює ядерну енергетику на зброю

Глава держави наголосив, що світ неодноразово був свідком використання москвою енергії як зброї, але "нинішня загроза ще більша".

"Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. Подивіться, що росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала і тепер шантажує інших загрозою витоку радіації», - продовжив Зеленський.

Викрадення дітей – частина держполітики росії

Президент зазначив, що "терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики".

"Викрадені українські діти в росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми родинами. Це геноцид", - наголосив глава держави.

Кожне десятиліття росія розпочинає нову війну

Зеленський заявив, що частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими росією, а Сирія перетворена на руїни.

"Кожне десятиліття рф починає нову війну. Якби не росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії", - зазначив президент.

Українська формула миру

Глава держави нагадав, що минулого року представив Українську формулу миру, яка стала основою для відновлення наявної безпекової архітектури.

"Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", - продовжив Зеленський.

Президент наголосив, що формула не лише про Україну та понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали її.

"Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, які були застосовані росією проти України та інших країн та можуть бути використані іншими агресорами. Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися у Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру", - наголосив глава держави.

Путіну не можна довіряти

Зеленський розповів, що йому відомо про спроби "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками".

"Злу не можна довіряти. Запитайте пригожина, чи варто довіряти обіцянкам путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", – закликав президент.

Глава держави додав, що Україна робить все для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.